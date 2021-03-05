АКС ГКНБ задержала начальника ОВД города Кара-Куль Аркыта Нусубалиева

АКС ГКНБ совместно с СВР МВД в рамках досудебного производства по факту злоупотребления должностным положением задержала начальника ОВД города Кара-Куль Жалал-Абадской области, полковника милиции Аркыта Нусубалиева. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.
Факт зарегистрированн в АИС ЕРПП.
Установлено, что Нусубалиев в декабре 2020 года незаконно передал заинтересованным лицам ранее задержанную сотрудниками УОБДД УВД Жалал-Абадской области автомашину марки «Тойота Лэнд-Крузер 200», 2019 года выпуска с поддельными регистрационными документами, (т.н. «автомашина-двойник»), которая по линии Интерпола числилась как угнанная с территории России.
Задержанный водворен в ИВС ОВД города Жалал-Абад.
Источник: svodka.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!