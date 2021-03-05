АКС ГКНБ задержала начальника ОВД города Кара-Куль Аркыта Нусубалиева

АКС ГКНБ совместно с СВР МВД в рамках досудебного производства по факту злоупотребления должностным положением задержала начальника ОВД города Кара-Куль Жалал-Абадской области, полковника милиции Аркыта Нусубалиева. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Факт зарегистрированн в АИС ЕРПП.

Установлено, что Нусубалиев в декабре 2020 года незаконно передал заинтересованным лицам ранее задержанную сотрудниками УОБДД УВД Жалал-Абадской области автомашину марки «Тойота Лэнд-Крузер 200», 2019 года выпуска с поддельными регистрационными документами, (т.н. «автомашина-двойник»), которая по линии Интерпола числилась как угнанная с территории России.

Задержанный водворен в ИВС ОВД города Жалал-Абад.

Источник: svodka.akipress.org