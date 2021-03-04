(Видео) Начальника отдела Сокулукского райуправления архитектуры задержали за взятку

За вымогательство взятки задержан начальник отдела районного управления архитектуры и градостроительства Сокулукского района Р.Р., сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.
По данным ведомства, чиновника задержали 3 марта с поличным при получении взятки.
Ранее в Финпол с заявлением обратился Б.Т., который заявил, что должностные лица районного управления архитектуры и градостроительства Сокулукского района вымогают у него 30 тысяч сомов за оформление документов на недвижимое имущество.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье ст.326 (вымогательство взятки), начато досудебное производство.
Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Финпол призывает граждан, ставших жертвой вымогательств, незаконных поборов и необоснованных проверок со стороны должностных или иных лиц, обратиться в ГСБЭП по номеру 1955.
Источник: Элгезит
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