ГНС выявила незаконный ввоз удобрения, пиломатериала, полуфабриката и мяса птицы

Сотрудники Государственной налоговой службы на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили факты нарушений при ввозе ряда товаров из стран-членов ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» пресечена попытка провести 40 тонн аммофоса (удобрение), 20 тонн водоэмульсии, 19 тонн полуфабриката, 20 тонн фарша куриного, 20 тонн мяса птицы.
На КПП «Чалдовар» выявлен незаконный ввоз 70 кубометров пиломатериала, на КПП «Чон-Капка» – 20 тонн полиэтилена.
Сообщается, что у всех импортеров отсутствовали сопроводительные документы и справка налогового органа на ввоз товара.
Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения соответствующих мероприятий в рамках законодательства.
Источник: Кабар
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