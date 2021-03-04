(Видео) В Узгене фальшивомонетчик пытался сбыть 17,5 тысяч долларов

По ее данным, сотрудниками межрегионального управления МВД была получена информация о том, что на территории Ошской и Джалал-Абадской области некие лица занимаются сбытом поддельных долларов США.
Собранные материалы послужили основанием для регистрации в ЕРПП, Следственная служба МВД (г.Ош) начало досудебное расследование по статье 225 ч.2 «Подделка денег и ценных бумаг, сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг либо иностранной валюты, совершенные группой лиц по предварительному сговору» УК КР.
В целях выявления и раскрытия фактов фальшивомонетничества оперативниками межрегионального управления МВД проведен комплекс соответствующих организационных и оперативно-следственных мероприятий.
Злоумышленники пытались обменять купюры по схеме 1000 фальшивых долларов США на 350 долларов настоящих. В роли покупателей выступили сами оперативники.
1 марта 2021 года примерно в 21.00 часов вечера в Узгенском районе Ошской области при сбыте поддельных купюр на общую сумму в 17 тыс. 500 долларов США (пытался обменять на 5 тыс. настоящих долларов) задержан гражданин А.А. 1986 года рождения, житель этой же области. По данному факту назначены соответствующие экспертизы.
Начато досудебное расследование. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к данному преступлению.
Отмечается, что качество и уровень изготовления поддельных купюр высокий. По предварительным данным, они завезены из одной из стран ближнего зарубежья.
Источник: Элгезит
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