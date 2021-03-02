В Жайылском районе женщину подозревают в убийстве своего 14-летнего сына

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, вечером 1 марта в милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Ново-Николаевка обнаружено тело 14-летнего подростка с признаками насильственной смерти.
Выехавшие на место сотрудники милиции установили, что мальчик скончался от ножевого ранения в область шеи.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 130 («Убийство») УК КР.
По данным ГУВД, по подозрению в совершении преступления задержана 36-летняя мать погибшего. Ведется следствие.
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