АКС ГКНБ задержала начальника столичного управления “Финпола”

С марта по октябрь 2020 года из страны выведено 59,5 млрд. сомов

Накануне, 1 марта 2021 года, сотрудники АКС ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.319 (Коррупция) УК КР, задержали начальника управления ГСБЭП по Бишкеку “К.Н.”

Установлено, что сотрудники ГСБЭП, используя свое служебное положение, в сговоре с гражданскими лицами организовали устойчивую коррупционную схему по отмыванию и выводу из Кыргызстана крупных сумм денежных средств.

В результате указанной незаконной деятельности с марта по октябрь 2020 года за пределы КР было выведено 59,5 млрд. сомов, при этом предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 млн.сом.

По полученным данным, должностные лица ГСБЭП за сокрытие данных нарушений получили от организаторов данного канала взятку в сумме 180 млн.сомов.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц к организации и покровительству данной коррупционной схемы.

Пресс-центр ГКНБ

