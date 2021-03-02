АКС ГКНБ задержала начальника столичного управления “Финпола”

С марта по октябрь 2020 года из страны выведено 59,5 млрд. сомов
Накануне, 1 марта 2021 года, сотрудники АКС ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.319 (Коррупция) УК КР, задержали начальника управления ГСБЭП по Бишкеку “К.Н.”
Установлено, что сотрудники ГСБЭП, используя свое служебное положение, в сговоре с гражданскими лицами организовали устойчивую коррупционную схему по отмыванию и выводу из Кыргызстана крупных сумм денежных средств.
В результате указанной незаконной деятельности с марта по октябрь 2020 года за пределы КР было выведено 59,5 млрд. сомов, при этом предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 млн.сом.
По полученным данным, должностные лица ГСБЭП за сокрытие данных нарушений получили от организаторов данного канала взятку в сумме 180 млн.сомов.
Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц к организации и покровительству данной коррупционной схемы.
Пресс-центр ГКНБ
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!