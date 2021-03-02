(Фото) В Бишкеке поймали убийцу диджея

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

25 февраля 2021 года примерно в 00:40 в службу «102» ГУВД Бишкека поступил вызов о том, что в квартире одного из многоэтажных домов в микрорайоне «Восток-5» лежит неизвестный мужчина в бессознательном состоянии.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района, где по приезде и осмотре места происшествия в одной из квартир многоэтажного дома был обнаружен труп неизвестного мужчины. Экспертами-криминалистами при осмотре трупа, установлено огнестрельное ранение в правое плечо, где пуля прошла насквозь и, попав в грудную клетку, остановилась в сердце. Сотрудниками милиции была установлена личность погибшего – С.Д., 1983 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и начато досудебное производство по статье 130 (убийство) УК КР, назначены необходимые экспертизы.

В ходе проведения комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, оперативники криминальной милиции УВД Свердловского района и ГУВД Бишкека вышли на след предполагаемого преступника. При реализации оперативной информации был установлен и задержан на территории города подозреваемый Л.В., 1984 года рождения. Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В ходе проведенных неотложных специальных следственных действий и обысковых мероприятий по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы: нарезное ружье ТОЗ-8. с38421 без соответствующих документов, гладкоствольное ружье МЦ 2001-915179 без соответствующих документов, пневматический пистолет 4.5 калибра, боевые патроны от пистолета ПМ 9 мм в количестве 3 шт., гильзы от патронов 9 мм в количестве 3 шт., и пули 9 мм в количестве 2 шт.

В данное время продолжается расследование и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

В СМИ сообщали, что убитый работал диджеем.

Источник: reporter.kg