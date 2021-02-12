Камчы Кольбаеву продлили срок нахождения под стражей

По решению Первомайского райсуда вор в законе пробудет в колонии №47 до 22 февраля

Срок нахождения криминального авторитета Камчыбека Асанбека (Камчы Кольбаева) под стражей продлен до 22 февраля 2021 года с содержанием в исправительном учреждении №47. Об этом Vesti.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Напомним, 24 октября минувшего года вору в законе предъявлено обвинение по статье 249 ч. 1 «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР. 23 октября Первомайский райсуд избрал ему меру пресечения - заключение под стражу в СИЗО ГКНБ на время проведения следствия.

Источник: vesti.kg