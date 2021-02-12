(Фото) В УВД Оша рассказали подробности убийства школьника

Трое подозреваемых подростков водворены в СИЗО

Сотрудники УВД Оша задержали подозреваемого в убийстве школьника. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

- Задержанный — 2004 года рождения, житель Бишкека, - пояснили в милиции. - При задержании при нем был кастет.

В УВД южной столицы поделились подробностями происшествия.

- По рассказу подозреваемого, он пошел разговаривать с детьми, ставшими жертвами данного факта, - уточнили в ведомстве. - Затем он пырнул в одного из ребят складным ножом. Вместе с ним задержаны два его сообщника: У.Б., 2006 года рождения, и Б. уулу Н., 2005 года рождения. Они бросили школу, живут в поселке Дордой в Бишкеке. Мы предоставим дополнительную информацию, если в ходе расследования будут выявлены новые факты.

Вместе с тем в милиции добавили, что один из задержанных ранее уже был замечен в правонарушениях.

- В соцсетях распространяется видео, где подросток танцует на милицейской машине, это один из задержанных, - отметили в УВД Оша. - Случай был снят 8 февраля. Когда вызвали патрульную машину ошской милиции, подросток залез на авто, танцевал и снимал своего напарника. По данному факту также начато расследование. Всех троих поместили в СИЗО УВД.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что вчера в южной столице школьник скончался от ножевых ранений. Еще одного подростка прооперировали.

Источник: vesti.kg