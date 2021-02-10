Руководство ДУМК предлагало сотрудникам ГКНБ взятку в сумме 100 тысяч долларов

В ходе проводимого ГКНБ расследования по факту финансовых нарушений в Духовном управлении мусульман Кыргызстана было установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения “Хаджа”, путем предоставления частным финансовым структурам крупных займов свыше 100 млн. сомов и получения ежемесячных процентных надбавок.

После выявления указанных финансовых операций, руководство ДУМК стало настоятельно предлагать сотрудникам ГКНБ взятку в сумме 100 тысяч долларов за сокрытие выявленных фактов и прекращение дальнейшего расследования.

9 февраля 2021 года данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по ст.328 ч.3 (Дача взятки в особо крупном размере) УК КР и в тот же день с поличным при передаче взятки сотрудникам ГКНБ задержан главный бухгалтер ДУМК Ж.Б.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Пресс-центр ГКНБ