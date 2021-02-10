Руководство ДУМК предлагало сотрудникам ГКНБ взятку в сумме 100 тысяч долларов

В ходе проводимого ГКНБ расследования по факту финансовых нарушений в Духовном управлении мусульман Кыргызстана было установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения “Хаджа”, путем предоставления частным финансовым структурам крупных займов свыше 100 млн. сомов и получения ежемесячных процентных надбавок.
После выявления указанных финансовых операций, руководство ДУМК стало настоятельно предлагать сотрудникам ГКНБ взятку в сумме 100 тысяч долларов за сокрытие выявленных фактов и прекращение дальнейшего расследования.
9 февраля 2021 года данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по ст.328 ч.3 (Дача взятки в особо крупном размере) УК КР и в тот же день с поличным при передаче взятки сотрудникам ГКНБ задержан главный бухгалтер ДУМК Ж.Б.
Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Пресс-центр ГКНБ
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!