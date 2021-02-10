«Финпол» направил в суд 28 дел по факту коррупции должностных лиц Минтранса

Финансовой полицией окончены и направлены в суд 28 досудебных производств по фактам коррупции в Госдирекции автомобильной дороги при Министерстве транспорта и дорог.

Как сообщалось ранее, финполиция выявила коррупционную схему, действовавшую в период с 1 декабря 2018 года по 20 марта 2020 года и выраженную в преднамеренном изменении данных об автомашинах, пересекающих КПП «Сосновка» и «Кара-Куль».

Согласно акту Счетной палаты, ущерб государственному бюджету от указанных коррупционных действий составил порядка 20 млн сомов, который силами ГСБЭП (Финполиция) практически полностью возмещен.

В настоящее время по досудебным производствам привлечены к уголовной ответственности по статье 319 (коррупция) УК КР должностные лица Министерства транспорта и дорог.

ГСБЭП при ПКР