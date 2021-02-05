ГКНБ: Задержан иностранный наемник, он пытался улететь по поддельным документам

В Бишкеке задержан иностранный наемник, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По ее данным, 3 февраля 2021 года органами ГКНБ КР в рамках проводимых контртеррористических мероприятий, направленных на пресечение каналов переправки рекрутов в зоны вооруженных конфликтов, задержан иностранный гражданин «У.Х.», который пытался вылететь через аэропорт г.Бишкек за пределы КР путем использования поддельных документов.

Задержанный взят под стражу. Ведутся следственные мероприятия.

Источник: Кабар