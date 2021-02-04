Задержан кыргызстанец, собиравший деньги для их отправки в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке

Пособник международной террористической организации взят под стражу
Сотрудники ГКНБ 1 февраля в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов финансирования деятельности международных террористических организаций, задержали гражданина КР А.Н.
Установлено, что он занимался сбором денежных средств для дальнейшей их отправки в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Задержанный взят под стражу.
Ведутся следственные мероприятия.
Пресс-центр ГКНБ
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