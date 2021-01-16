(Фото) ГКНБ: По факту коррупции задержан депутат ЖК Дуйшон Торокулов

По факту коррупции задержан депутат Жогорку Кенеша Дуйшон Торокулов, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

ГКНБ КР расследуется досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК КР (Коррупция).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, ГКНБ 15 января 2021 года в г.Ош задержан депутат ЖК КР Торокулов Дуйшон Гуламкадырович. Одновременно, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ с СКМ МВД КР на территории Чуйской области задержан другой участник преступной группы гражданин КР Шаменов Джантай Махсутович.

Постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек в отношении Торокулова Д.Г. вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

Шаменов Дж.М. в порядке ст. 98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.

Источник: Кабар