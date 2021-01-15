(Видео) В Бишкеке задержан член ОПГ Камчи Кольбаева

Представитель криминалитета с 2018 года находился в розыске

Сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью СКМ ГУВД Бишкека задержали в Бишкеке находившегося в розыске Ш.А. 1989 года рождения — члена ОПГ Камчи Кольбаева.

Задержанный доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В 2018 году Первомайским районным судом обвиняемый Ш.А. был объявлен в розыск.

Пресс-служба ГУВД Бишкека