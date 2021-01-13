Ташиев оправдывает ожидание людей, борьба с коррупцией выходит на новый уровень!

Власти Кыргызстана, пришедшие к руководству после событий 5 октября, начали решительную борьбу с коррупцией. В частности, простые люди давно говорят о коррупции на таможне. Однако в последние годы сокрытие таких правонарушений стало обычным явлением.

Новое руководство страны предприняло решительные шаги по искоренения коррумпированных сотрудников и наведению порядка в таможенных органах.

Например, главный инспектор группы таможенного оформления Юго-Западной таможенной службы Государственной таможенной службы был задержан при получении взятки в размере 1 тыс. долларов США.

По данным Госкомитета национальной безопасности, задержанный 48-летний К.М.А. вымогал у индивидуального предпринимателя деньги за транзит грузового автотранспорта по территории Кыргызстана. Интересно, что вымогателем оказался брат депутата Жогорку Кенеша Сагындыка Келдибаева! Когда еще родственников, друзей или знакомых депутатов и министров задерживали за подобную противоправную деятельность?!

Это всего лишь одно проявление того, что деньги, которые должны были пойти на пенсии и зарплаты пенсионеров, учителей, врачей и госслужащих, уходили в «левые» карманы таких коррумпированных чиновников.

Если говорить, что случай с вымогательством родственником депутата С. Келдибаева на таможне - лишь капля в море, можно не сомневаться, что вся основная работа еще впереди.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев твердо заявил: “Отныне коррумпированные люди не смогут чувствовать себя вольготно!”.

Если верить этим словам, то тот факт, что брата депутата поймали поличными при получении взятки в размере 1000 долларов, а он выплатил ущерб государству стократно т.е. 100 000 (сто тысяч) долларов и помещен под домашний арест, означает, что со всеми коррумпированными лицами будут так жестко бороться!

Эти действия Камчыбека Ташиева поддерживаются народом. Также он является надежной опорой своему другу Садыру Жапарову, избранному новым президентом!