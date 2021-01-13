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Правопорядок
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Лицом в снег. ГКНБ задержал криминального авторитета по кличке Алтуха

Задержан криминальный авторитет по кличке Алтуха, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"ГКНБ в ходе проводимой работы по противодействию деятельности организованных преступных группировок 13 января в г. Бишкек задержан активный член ОПГ Ибраимов Алтынбек, по кличке Алтуха, занимающий одну из ключевых позиций в преступной иерархии", - говорится в сообщении.

Алтынбек Ибраимов в порядке ст. 98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В отношении задержанного ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия по фактам его причастности к преступным действиям.

Ведется следствие.

Напомним, двумя днями ранее в МВД провели профилактическую беседу с Алтынбеком Ибраимовым. Видео с "поучительной" беседой распространилось в соцсетях. Несерьезность мероприятия от правоохранительных органов осудили в общественности,

Источник: vb.kg

           

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