В Сузаке задержали члена ОПГ по прозвищу «Пакыр Калла»

В Сузакском районе задержан член организованной преступной группировки по прозвищу «Пакыр Калла». Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.
По ее данным, 30 декабря в милицию поступил вызов о поступившем в больницу с ножевым ранением 37-летнем мужчине.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 (хулиганство) УК КР.
По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый Б.Б., 1975 года рождения, который числится на оперативном учете МВД как активный член ОПГ по прозвищу «Пакыр Калла». Его водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Источник: Элгезит
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