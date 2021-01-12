В Сузаке задержали члена ОПГ по прозвищу «Пакыр Калла»

В Сузакском районе задержан член организованной преступной группировки по прозвищу «Пакыр Калла». Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 30 декабря в милицию поступил вызов о поступившем в больницу с ножевым ранением 37-летнем мужчине.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 (хулиганство) УК КР.

По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый Б.Б., 1975 года рождения, который числится на оперативном учете МВД как активный член ОПГ по прозвищу «Пакыр Калла». Его водворили в ИВС. Следствие продолжается.

Источник: Элгезит