Главу УОБДД Чуйской области водворили в СИЗО ГКНБ

Начальника УОБДД Чуйской области Шаирбека Бопонова водворили в СИЗО ГКНБ. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.
Бопонов будет содержаться в следственном изоляторе ГКНБ до 24 февраля 2021 года.
Напомним, в ГКНБ сообщили, что глава УОБДД Чуйской области был задержан по фактам получения взяток инспекторами на КПП «Актилек-Автодорожный».
Также по данному делу были задержаны три инспектора УОБДД.
Источник: Элгезит
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