Главу УОБДД Чуйской области водворили в СИЗО ГКНБ

Начальника УОБДД Чуйской области Шаирбека Бопонова водворили в СИЗО ГКНБ. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Бопонов будет содержаться в следственном изоляторе ГКНБ до 24 февраля 2021 года.

Напомним, в ГКНБ сообщили, что глава УОБДД Чуйской области был задержан по фактам получения взяток инспекторами на КПП «Актилек-Автодорожный».

Также по данному делу были задержаны три инспектора УОБДД.

Источник: Элгезит