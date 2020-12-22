Финполиция задержала старшего оперативника Сокулукского РОВД за вымогательство взятки в размере 100 тыс. сомов

В Бишкеке задержан старший оперуполномоченный сотрудник Службы криминальной милиции ОВД Сокулукского района за вымогательство взятки, сообщили 22 декабря АКИpress источники из силовых структур.

По предварительным данным, милиционер вымогал 100 тыс. сомов за прекращение уголовного дела по факту изнасилования.

Оперативника задержали с поличным 21 декабря недалеко от Ошского рынка.

Источник: svodka.akipress.org