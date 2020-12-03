В Бишкеке задержали подозреваемого в разбойном нападении

Как сообщает пресс-служба УВД Ленинского района, 8 октября примерно в 02:26 в службу «102» поступил вызов о том, что на один из частных домов в жилмассиве «Жер Ынтымагы» совершено разбойное нападение.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, где по приезду факт разбойного нападения подтвердился.

Также 8 октября в ОВД Аламединского района Чуйской области с письменным заявлением обратилась жительница столицы М.Г. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день примерно в 02:00 проникли в частный дом в жилмассиве «Жер-Ынтымагы», нанесли телесные повреждения заявительнице и ее супругу, связали супруга проводом от обогревателя и завладели денежными средствами в размере 150 тыс. сомов и 5 тыс. 500 долларов США, а также золотыми изделиями на общую сумму 60 тыс. сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

После все собранные материалы по данному разбойному нападению были переданы по территориальности в УВД Ленинского района, где данный факт был зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 202 (Разбой) УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий оперативники СКМ УВД Ленинского района вышли на след предполагаемого преступника, в результате реализации оперативной информации на территории столицы установили и совместно с бойцами спецназа задержали подозреваемого С.Р. 1988 года рождения, который был доставлен в следственную службу УВД Ленинского района г.Бишкек.

В порядке статьи 98 УПК водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого была избрана мера пересечения в виде ареста содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек, сроком на два месяца.

Следует отметить, что задержанный подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений.

Источник: Кабар