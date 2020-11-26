(Фото) ГКНБ задержал членов ОПГ в статусе «положенцев» и «смотрящих»

Бандиты требовали у бизнесмена передать им торговую точку на одном из рынков Бишкека. Предпринимателя вывозили на окраину города

Накануне, 25 ноября, сотрудники ГКНБ задержали активных членов ОПГ Э.Т., 1988 г.р., и Э.К., 1988 г.р., позиционирующих себя так называемыми «положенцами» и «смотрящими».

Установлено, что задержанные в сентябре 2020 года под угрозой применения физического воздействия вымогали у частного предпринимателя передачи торговой точки, расположенной в одном из торгово-рыночных комплексов Бишкека. При этом указанные члены преступной группировки для осуществления своих преступных замыслов и устрашения вывозили предпринимателя на окраину столицы.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.203 (Вымогательство) УК КР. Задержанные водворены в ИВС ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ продолжает соответствующие мероприятия по установлению и розыску других лиц, причастных к данному факту, а также нейтрализации деятельности ОПГ.

Пресс-центр ГКНБ

