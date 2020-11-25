Убийство, изнасилование, кражи. В КР в ходе операции «Поиск» раскрыто более 120 преступлений

В соответствии с планом организационно-практических мероприятий накануне на территории республики проводилась операция «Поиск», сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, по данным Службы криминальной милиции МВД, в ходе данных рейдовых оперативно-профилактических мероприятий «Поиск» было задействовано более 2 тыс. 500 сотрудников органов внутренних дел. Осуществлялась проверка вероятных мест пребывания разыскиваемых лиц, велась работа по установлению местонахождения без вести пропавших и личности неопознанных трупов.

В результате проведенной работы в данном направлении подразделениями органов внутренних дел задержано 49 лиц, находящихся в розыске за совершение противоправных деяний, в том числе за тяжкие преступления. Так, задержаны разыскиваемый за покушение на убийство – 1, разыскиваемые за совершение разбоев – 1, грабежей – 1. За совершение других преступлений задержаны 46 лиц, в том числе разыскиваемые правоохранительными органами стран СНГ – 2, также задержан 1 гражданин, находящийся в межгосударственном розыске.

В ходе операции «Поиск» по республике было раскрыто 121 преступление, из них убийство – 1, причинение вреда здоровью – 3, изнасилование – 2, грабежи – 2, кражи - 40, мошенничество – 35, незаконное завладение автомототранспортом – 1, хулиганство – 9, других преступлений – 25. Выявлены также преступления, связанные с наркотиками – 2 факта, а также связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов – 1 факт.

В ходе данной операции установлено местонахождение 21 без вести пропавшего лица, проводились мероприятия по идентификации неопознанных трупов, установлены личности 6, числившихся неопознанными.

«Итоги операции «Поиск» на местах рассмотрены на оперативных совещаниях УВДТ МВД КР, ГУВД г.Бишкек, Чуйской и Ошской областей, УВД областей и г.Ош», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар