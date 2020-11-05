АКС ГКНБ: Выявлена схема по выводу кредитных средств за границу. В сумме за рубеж вывели порядка $1 млрд

АКС ГКНБ расследуются уголовные дела по фактам незаконного вывода кредитных средств за границу в период с 1993 по 2002 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в период с 1993 по 2002 года должностные лица высших госорганов КР в сговоре с представителями иностранных банков под предлогом развития пищевой, легкой и фармацевтической промышленности, горнорудной отрасли, строительства мусороперерабатывающих заводов, организовали коррупционную схему по получению и выводу кредитных средств за границу.

Уточняется, что за указанный период предприятиями АО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат», АО «Жибек-Жолу», ОАО «Казкоммерцбанк», АО «Жылдыз», «Кыргызпотребсоюз», АО «Жанар», ОсОО ЧАК (Чуйская Агропромышленная Компания), Гостинично-ресторанный комплекс «Ала-Тоо», АООТ «Кыргыз Агробизнес Компани», ГП «Буудай» и других иностранных банков под гарантию правительства КР было получено более 40 кредитов на сумму около $1 млрд.

«В качестве залогового обязательства международным банкам предоставлялись часть золотовалютных резервов республики на суммы получаемых кредитов. При этом, получаемые кредитные средства не поступали в республику, а были переведены на счета других иностранных банков, находящихся за рубежом», — отметили в АКС.

Впоследствии предприятия-кредитополучатели признавались банкротом и ликвидировались, а иностранные банки после невыплат кредитов забирали залоговое золото. Также, следствием установлено, что по отдельным кредитам государство выплачивает кредиты по сегодняшний день.

В настоящее время ГКНБ КР в рамках имеющегося в производстве дела досудебного производства по статье 319 (Коррупция) УК КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, заключили в АКС ГКНБ.

Источник: Элгезит