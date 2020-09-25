Кайрат Осмоналиев: “По уголовному делу “Даймонд сити” перед следствием стояла задача демонизировать общественного деятеля, бизнесмена Рустама Маманова”

- Что Вы можете рассказать о нашумевшем уголовном деле по рейдерскому захвату жилого комплекса «Даймонд-Сити»»?

- В настоящее время в нашем обществе ведется повсеместная борьба с коррупцией. Дело «Даймонд-Сити» является нашумевшим и резонансным, адвокат одного из обвиняемых по делу Рустама Маманова обратился ко мне с просьбой дать правовую оценку следствию и судебному разбирательству, предоставил материалы уголовного дела. Судебное разбирательство по данному делу открытое, соответственно я присутствовал на нем и составил свое мнение, о чем хочу поделится с Вами, уважаемые читатели.

Фигурантами по делу проходят общественный деятель, экс депутат Жогорку Кенеша КР, а ныне бизнесмен Маманов Рустам, бывшая судья Свердловского районного суда г.Бишкек Джаркееева Э.С., фактически работник Маманова Р. – Анарбаев М., вина его определена следствием ГКНБ КР только в том, что на него была выдана доверенность на исполнение обязанностей директора ОсОО «BLS», после того как произошла смена собственника.

Немного остановлюсь на фабуле дела: некто Рустам Воинов обращается в суд с иском, в котором просит признать сделку недействительной, при этом указывает, что при отчуждении своей доли в ОсОО «BLS» был обманут, деньги от китайцев не получил. Суд его иск удовлетворил, вышестоящие судебные инстанции в виде Бишкекского городского суда и Верховного суда КР решение оставили в силе. Однако привлекается по делу только бывшая судья Джаркеева Э.С.

Изучение материалов дела создает впечатление, что перед следствием стояла задача демонизировать общественного деятеля, бизнесмена Маманова Р., а бывшую судью Джаркееву Э. представить главным коррупционером в судебной мантии.

В нашей стране считается, что практически любой бизнесмен связан с криминалом, а потому неудивительно, что крупные бизнесмены находятся под риском быть обвиненными в каких-либо преступлениях, чаще всего эта статья о мошенничестве, рейдерстве либо других финансовых нарушениях - по принципу был бы бизнесмен, статья найдется, при этом всегда будут жалобщики и контроль сверху со стороны силовых органов.

Борьба с коррупцией, объявленная в нашей стране президентом КР, - это новые веяние, которые поддержаны в обществе. Но относительно вышеуказанного уголовного дела возникает множество вопросов. Если решения бывшей судьи Джаркеевой Э. оставлены в силе вышестоящими судебными инстанциями, то почему с ней не разделяют ответственность ее коллеги. Мнение общества о том, что ведется довольно выборочная борьба с коррупцией находит свое подтверждение.

- Кто же является потерпевшей стороной по данному делу?

- Вот это интересный вопрос. Вызывает вопрос личность потерпевшего – гражданина КНР Гао Жын Вей, который, пытаясь разрешить свои проблемы, обращался не только в правоохранительные и судебные органы нашей страны, а к различным криминальным авторитетам, в частности Эркинбеку Мамбеталиеву, при этом вручает ему на «супервыгодных условиях» миллион долларов США и который берется «помогать» по трем проблемным делам, однако на тот момент безрезультатно, это из пояснений самого свидетеля Мамбеталиева Э.

- В чем сущность обвинения Рустама Маманова?

- По версии следствия - Рустам Маманов – главный организатор коррупции, мошенничества и злоупотребления должностным положением. Уголовное дело состоит из 51 (пятидесяти одного) тома, несколько из этих томов наполнены протоколами допросов свидетелей, которые приобрели квартиры в жилом комплексе «Даймонд Сити», им всем задают вопросы о роли Маманова Р. и его помощницы. Допрошенные жители пытаются что-то припомнить, по версии следствия - это является доказательством организации «отъема» собственности у Гао Жен Вей. Все свидетели, допрошенные в суде, показали, что Маманова Р. при покупке квартиры не видели, его личность им неизвестна.

Необходимо отметить, что все обвинение следствия и прокуратуры строится на показаниях Константина Куценко, который заключил «сделку со следствием» и утверждает, что Маманов Р. руководил рейдерским захватом «Даймонд-Сити» и именно он передал Джаркеевой Э. денежный пакет в размере 90 тысяч долларов США, но при этом эти обвинения строятся только на его показаниях, других доказательств в деле не имеется.

«Соглашение со следствием» - это новый институт, который является очень интересным при более его тесном изучении. Когда эту норму вводили в уголовно-процессуальное законодательство по рекомендациям европейских экспертов и спонсоров разработки уголовного и уголовно-процессуального законодательства, не учитывали, что фактически на деле это оказалось «узаконенное стукачество», то есть, кто первый даст показания против другого фигуранта уголовного дела, то даже по тяжкой статье о коррупции получит наказание не 10 лет лишения свободы, а всего лишь 300 000 сомов штрафа, поэтому каждый человек, стараясь спасти себя, готов давать любые показания.

Следствием не предоставлено ни одного доказательства «рейдерского захвата» со стороны Маманова Р., отсутствуют аудио или видео записи, где он подстрекает к коррупции или мошенничеству, дает указания давать взятки, имеются только ни на чем не основанные показания свидетелей. Наличие у него определенных документов, имеющих отношение к вышеуказанной строительной фирме, также не может трактоваться как доказательство обвинения. Показания Маткасымова А., Арабаева М., Айталиева и т.д. четко указывают на то, что Маманова Р. они не знают и не имели с ним никаких дел. Изложенное обстоятельство также противоречит и ставит под сомнение версию следствия и обвинения.

В материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих какой-либо связи Маманова Р. с судьей Джаркеевой Э., отсутствуют телефонные разговоры, ни одной фотографии о встрече с ней, либо ее близкими или дальними родственниками, отсутствуют свидетельские показания в части этого, нет ни одного доказательства, хоть как-то намекающего на связь с этим делом. Все обвинение по делу построено на показаниях Куценко К.

По версии следствия, все документы, связанные с ОсОО «БЛС» были обнаружены у Маманова Р., однако эта версия следствия несостоятельна, поскольку все вышеупомянутые документы были обнаружены и находились в юридической фирме «Куценко и партнеры», при этом необходимо отметить, что эта фирма арендовала помещение у Маманова Р. Из материалов дела видно, что Маманов Р. не участвовал ни на одном заседании по делу ОсОО «БЛС», по всем делам принимали участие юристы компании К.Куценко. Все вышеизложенные обстоятельства опровергают версии и обвинения следствия.

Допрошенные в суде более 78 свидетелей указывают, что Маманова Р. не знают, ни разу его не видели, соответственно не имели с ним дело. Эти факты противоречат и опровергают версию следствия и обвинения.

Впоследствии решения судьи Джаркеевой Э.С. были отменены по вновь открывшимся обстоятельствам, основанием послужил ранее неизвестный договор, якобы заключенный между Воиновым Р. и Гао Жен Вей на китайском языке. По договору (соглашению) Воинов Р. передает свою долю за 5 000 000 долларов США, причем китайской стороной на него не было ссылки ни в одной судебной инстанции и всплыл он только в мае-июне 2018 года, когда Маманова Р. заключили под стражу и началось следствие в отношение него, а впоследствии и других участников процесса. Нужно особо подчеркнуть, что до этого времени китайцы в лице Гао Жен Вей, международная горнодобывающая корпорация «Синхуа» обращались с жалобами в Бишкекский городской суд, Верховный суд КР, в межрайонный суд г.Бишкек, но нигде не ссылались на этот документ. Воинов Р. всегда и везде говорил, что не подписывал этот договор, подпись ему не принадлежит. По делу необходимо проведение новой экспертизы, дабы подтвердить подлинность этого договора.

- Какие вопросы исследовались на последних судебных заседаниях?

- Последние судебные заседания были посвящены допросу экспертов, поскольку заключения экспертов положены в основу обвинения. Можно сказать, одно, что заключения эти рассыпаются на глазах. Считаю, что должен сработать основополагающий конституционный принцип презумпции невиновности – недоказанная виновность равна невиновности Рустама Маманова, который уже больше двух лет находится под стражей и не собирается заключать никаких «сделок с правосудием, а все неустранимые сомнения должны толковаться в его пользу. Так и должно быть в правовом государстве, к которому мы стремимся.