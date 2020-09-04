ГКНБ: Задержана сотрудница Департамента пробации, вымогавшая 38 тыс. сомов за содействие в условно-досрочном погашении судимости

По заявлению гражданки «С.А.С.» 27 августа ГСУ ГКНБ зарегистрировало в АИС ЕРПП досудебное производство по ст.326 УК КР (Вымогательство взятки).
Установлено, что главный специалист отдела пробации по городу Ош «А.А.М.» вымогала 38 тыс. сомов у гражданки «С.А.С.» за содействие в условно-досрочном погашении судимости.
1 сентября 2020 года в Оше при получении 38 тыс. сомов «А.А.М» была задержана с поличным. Ее заключили под стражу в СИЗО №53.
Пресс-центр ГКНБ
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