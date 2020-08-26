Кража вещдоков. АКС ГКНБ задержала начальника Управления СБНОН МВД

Задержан начальник Управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ГКНБ.
Ранее по подозрению в краже более 3 кг золота, которые были обнаружены на месте оперативно-розыскных мероприятий, были задержаны трое наркоборцов и двое гражданских лиц.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст.320 («Злоупотребление должностным положением») и ст.200 («Кража») УК КР.
В рамках досудебного производства глава столичного Управления СБНОН Б.А. был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Источник: svodka.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!