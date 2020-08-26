Кража вещдоков. АКС ГКНБ задержала начальника Управления СБНОН МВД

Задержан начальник Управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ГКНБ.

Ранее по подозрению в краже более 3 кг золота, которые были обнаружены на месте оперативно-розыскных мероприятий, были задержаны трое наркоборцов и двое гражданских лиц.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст.320 («Злоупотребление должностным положением») и ст.200 («Кража») УК КР.

В рамках досудебного производства глава столичного Управления СБНОН Б.А. был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Источник: svodka.akipress.org