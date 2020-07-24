УВД: «По факту установки поддельного госномера на машину полпредства в Иссык-Кульской области идет досудебное производство»

По факту установления подложного государственного знака на служебную автомашину полпредства в Иссык-Кульской области началось досудебное производство. Об этом сообщают в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что на служебном автомобиле полномочного представительства правительства в Иссык-Кульской области установлен подложный госномер.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Иссык-Кульской области, и в соответствии с частью 1 статьи 173 Кодекса о проступках «Управление транспортным средством с подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком)» началось досудебное производство.
Досудебное производство осуществляется службой дознания УВД Иссык-Кульской области.
Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области
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