ГКНБ: Начато расследование по поводу аудиозаписи, сделанной якобы депутатом Максатом Сабировым

По данным ГКНБ, следственные мероприятия проводятся «с целью установления наличия в данном обращении публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя республики». В связи с этим, отмечают в пресс-центре ведомства, назначены необходимые экспертизы, по итогам которых будет дана юридическая оценка и будут приняты меры в рамках действующего законодательства КР.

В свою очередь депутат парламента Максат Сабиров сообщил «Азаттыку», что не получал никаких уведомлений от ГКНБ и о какой аудиозаписи идет речь, не знает.

«Вчера я узнал о том, что к моему другу Бейшену Дуйшембиеву, который болел, проникли в дом неизвестные, ограбили его, а потом убили. Узнав, что случилось, я задался вопросом о том, «в каком государстве мы живем?». Я и сам болею сейчас. Какие заявления распространяются от моего имени, я не знаю. Я не говорил, что собираюсь выступать против власти. Я спрашивал, «почему эта власть не работает?». Что происходит? Вламываются в дом больного человека и убивают его. Восхваляем бандитов, говоря, что «они оказывают помощь», - отметил депутат.

Ранее в Интернете распространили аудиозапись якобы речи Максата Сабирова, где мужской голос критикует бездействие властей.

Между тем милиция сообщила, что ведется следствие по факту ограбления и убийства гражданина Д.Б., которое произошло ранним утром 11 июля в особняке по адресу улица Нарвская в Бишкеке. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 202 («Разбой»). В совершении преступления подозреваются молодые люди 20-30 лет, их поиски продолжаются. Уточняется также сумма денежных средств, которые были украдены.

Источник - Азаттык