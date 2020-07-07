Отец до смерти избил дочь

Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе патрульной милиции.
Так, в девять утра 6 июля в правоохранительные органы поступил вызов о том, что в одном из мкр столицы обнаружено бездыханное тело девочки. На место выехали милиционеры, которые установили личность пострадавшей — А.А., 2005 года рождения. Она скончалась от полученных травм. Причиной смерти стало то, что девочку сильно избили.
Сотрудники патрульной милиции задержали подозреваемого. Им оказался отец убитой Б.С., 1971 года рождения. Его доставили в УВД Октябрьского района.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст.130 («Убийство») УК КР.
Источник: svodka.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!