Отец до смерти избил дочь

Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе патрульной милиции.

Так, в девять утра 6 июля в правоохранительные органы поступил вызов о том, что в одном из мкр столицы обнаружено бездыханное тело девочки. На место выехали милиционеры, которые установили личность пострадавшей — А.А., 2005 года рождения. Она скончалась от полученных травм. Причиной смерти стало то, что девочку сильно избили.

Сотрудники патрульной милиции задержали подозреваемого. Им оказался отец убитой Б.С., 1971 года рождения. Его доставили в УВД Октябрьского района.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст.130 («Убийство») УК КР.

Источник: svodka.akipress.org