Экс-депутат Каныбек Осмоналиев освобожден из СИЗО ГКНБ под домашний арест

Об этом редакции Kaktus.media сообщил его адвокат Шарабидин Токтосунов.

По его словам, вчера, 26 июня, судебная коллегия Бишкекского горсуда рассмотрела его жалобу об изменении меры пресечения для Осмоналиева по состоянию здоровья, судьи освободили его из-под стражи, применив домашний арест.

Отметим, ранее адвокаты неоднократно жаловались, что состояние здоровья Осмоналиева ухудшается. К тому же в ГКНБ подтверждали, что вызывали ему скорую помощь.

Напомним, 2 марта сторонники экс-депутата Садыра Жапарова, осужденного на 10 лет, провели митинг на центральной площади Ала-Тоо. Митингующие требовали освободить Садыра Жапарова, принять меры в отношении "Кумтора", закрыть границы, чтобы защититься от коронавируса. Организаторы заявляли, что митинг продлится с 13:00 до 17:00, но после 17:00 не разошлись. Часть митингующих окружили "Белый дом" и пытались туда прорваться. Спецназ заблокировал вход, демонстрантов разогнали с помощью водометов, слезоточивого газа и шумовых гранат. Разгон завершился около 19:00. Мэрия назвала митинг массовыми беспорядками с целью дестабилизации обстановки.

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