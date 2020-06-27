В страшном ДТП в Бишкеке пострадала певица Асель Кадырбекова. Она в реанимации

В результате аварии пострадали трое.
В 4-й горбольнице редакции Kaktus.media сообщили, что к ним в тяжелейшем состоянии была доставлена Асель Кадырбекова, она на сегодня находится в отделении реанимации без сознания.
Асель Кадырбекова - певица, супруга певца Нурлана Насипа.
"У нее открытая черепно-мозговая травма, перелом ключицы и другие травмы. Она все еще без сознания. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое", - сообщил директор больницы Алмазбек Кубатбеков.
Напомним, ДТП произошло 26 июня примерно в 15:30 на пересечении ул. Медерова и ул. Тыныстанова. Столкнулись автомашины "Хонда Одиссей" и "Тойота Камри". В результате аварии пострадали три человека: двое из "Хонды", третий - из "Тойоты Камри".
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