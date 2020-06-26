ГКНБ задержал директора МП «Тазалык» за присвоение и растрату имущества

Накануне, 25 июня, сотрудники ГКНБ в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по факту присвоения и растраты вверенного имущества задержали директора МП «Тазалык» Т.К.
Установлено, что в 2019 году МП «Тазалык» для осуществления своей деятельности приобрело ГСМ на сумму более 84 млн.сомов, которые поставляются топливными компаниями в адрес МП «Тазалык» в виде топливных талонов и передаются материально-ответственным лицам по накладной и счет-фактуре.
Однако Т.К., действуя по предварительному сговору с главным бухгалтером и операторами, незаконно присвоили и растратили топливные талоны, предназначенные для осуществления деятельности МП «Тазалык» на территории Бишкека.
В частности, за 2019 год установлены факты использования топливных талонов МП «Тазалык» на территории Чуйской и Таласской областей в количестве 30 530 литров на сумму более 1 млн. сомов, тогда как деятельность предприятия ограничена городом Бишкек.
Согласно акту аудита Счетной Палаты КР сумма обналиченных топливных талонов за пределами города Бишкек за 2019 год составила 1 066 100 сомов.
Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного п.2 ч.3 ст.205 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.
В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастных к совершению данного преступления лиц.
Напомним, что 8 февраля 2020 года ГКНБ в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по факту присвоения и растраты вверенного имущества МП «Тазалык» были задержаны главный бухгалтер А.О. и операторы А.М. и Б.Н.
Пресс-центр ГКНБ
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