Освобождение Батукаева. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывший президент Алмазбек Атамбаев отказался выступать в суде с последним словом. Ранее прокуроры просили назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества.
Выйдя из совещательной комнаты, судья Эмильбек Каипов приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.
Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.
https://24.kg/obschestvo/157101/
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