ГКНБ задержал активного члена МТО

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали активного члена международной террористической организации, Т.Н. 1989 г.р.. Об этом сообщает пресс-центр надзорного органа.

Уточняется, что задержание проводилось в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье “Наемничество” УК КР.

Т.Н. в период с 2014 по 2017 годы пребывал на территории Сирии, где прошел боевую подготовку и участвовал в вооруженных конфликтах в рядах МТО против правительственных войск САР.

По месту жительства Т.Н. проведен санкционированный обыск, по результатам которого каких-либо запрещенных предметов не найдено.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.

Источник: reporter.kg