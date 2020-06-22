ГКНБ задержал активного члена МТО

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали активного члена международной террористической организации, Т.Н. 1989 г.р.. Об этом сообщает пресс-центр надзорного органа.
Уточняется, что задержание проводилось в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье “Наемничество” УК КР.
Т.Н. в период с 2014 по 2017 годы пребывал на территории Сирии, где прошел боевую подготовку и участвовал в вооруженных конфликтах в рядах МТО против правительственных войск САР.
По месту жительства Т.Н. проведен санкционированный обыск, по результатам которого каких-либо запрещенных предметов не найдено.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.
Ведется следствие.
Источник: reporter.kg
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