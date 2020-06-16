Задержан зампредседателя ГКИТС Максат Джылышбаев, – источник

Задержан заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Максат Джылышбаев.

Об этом Reporter.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, задержание проводили сотрудники ГКНБ по делу о продаже радиочастот.

В комментарии корреспонденту Reporter.kg в пресс-службе ГКИТС сообщили, что Джылышбаев на рабочем месте отсутствует с самого утра.

ГКНБ для комментариев недоступен.

Источник: Reporter.kg