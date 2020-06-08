Два инспектора Минтранса КР задержаны за вымогательство

На посту УОБДД в Чуйской области задержаны два инспектора весогабаритного контроля Министерства транспорта и дорог. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
Стало известно, что сотрудники Минтранса систематически вымогали денежные средства у водителей большегрузных машин.
Vesti.kg обратились в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями, где подтвердили данную информацию. В Финполиции заверили, что позже сообщат подробности задержания.
Источник: vesti.kg
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