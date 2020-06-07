(Видео) Начальник отдела штаба ГСБЭП Бакыт Караталов задержан за подложные номера 

Сотрудники патрульной милиции задержали начальника штаба ГСБЭП Бакыта Караталова за подложные номера. Об этом Vesti.kg сообщили источники в правоохранительных органах.
По их информации, Караталов управлял автомобилем Toyota Camry и ездил с номером S 00 36 R, который оказался подложным. Машину водворили на штрафстоянку.
Дело зарегистрировано в ЕРПП. Ведется разбирательство.
Источник: vesti.kg
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