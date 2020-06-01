ГКНБ: Задержан разыскиваемый активный член РЭО «Хизб ут-Тахрир»

Задержан разыскиваемый активный член религиозно-экстремистской организации (РЭО) «Хизб ут-Тахрир», сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
«28 мая 2020 года ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Ошской области задержан разыскиваемый правоохранительными органами одной из соседних стран за преступления экстремистского характера, активный член РЭО «Хизб ут-Тахрир» М.И., 1971 года рождения», - говорится в сообщении.
Установлено, что М.И. является активным членом международного медиа центра РЭО «Хизб ут-Тахрир» и был ответственным за распространение экстремистских материалов по центрально-азиатскому региону.
В ходе обыска по месту жительства М.И. были обнаружены и изъяты ноутбук, интернет-модемы, несколько мобильных телефонов и сим-карты.
По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по п.2 ч.2 ст.313 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) УК КР.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время решается вопрос о передачи задержанного в установленном порядке представителям компетентных органов партнеров, для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности
Источник: Кабар
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