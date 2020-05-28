Глава предприятия “Городские парки” Калича Умуралиева задержана при получении взятки

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

По предварительным данным, она была задержана сегодня, 28 мая, с поличным при получении взятки в размере 80 тысяч сомов. Уточняется, что Каличе Умуралиевой вменяется злоупотребление должностным положением. Задержание проводили сотрудники ГКНБ. По неподтвержденным данным, Калича Умуралиева подозревается в продаже земли в парковой зоне.

Сама Умуралиева не отвечает на звонки. В ГКНБ не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Источник: reporter.kg