В Оше члена ОПГ осудили на 10 лет

Ошский городской суд 26 мая вынес решение по делу члена ОПГ Умара Маратова, известного по прозвищу Казах. Он признан виновным в изнасиловании 16-летней девушки, приговорен к 10 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.

Как сообщил «Азаттыку» пресс-секретарь Ошского городского суда Бекзат Осмонкулов, несогласные с решением суда стороны могут обжаловать его в течение 10 дней.

Маратов ранее был судим по статьям «Грабеж» и «Разбой». В октябре 2019 года он был задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Но 8 января он был отпущен судом под домашний арест. Еще ранее он подозревался в нанесении ножевых ранений 23-летнему мужчине.

Маратов был задержан 17 января по подозрению в участии в избиении Улана Раимбекова – родственника экс-мэра Оша Айтмамата Кадырбаева. По данному делу проводится расследование.

Источник: Азаттык