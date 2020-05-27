Задержанная в Польше сестра Жапарова ответила МВД

Ее заявление распространил брат Доолот Жапаров.
В нем говорится, что «уголовное дело дважды рассматривал Первомайский районный суд Бишкека и один раз - Свердловский районный суд, признав Жапарову невиновной. Дело было возвращено в прокуратуру».
Райкуль Жапарова считает, что дело в ее отношении было возбуждено для оказания давления на Садыра Жапарова, когда в 2012 году он находился в СИЗО ГКНБ.
Ранее в МВД сообщили, что объявленная в международный розыск, в том числе по линии Интерпола, Райкуль Жапарова была задержана 22 мая в Польше, и сейчас и Генеральная прокуратура решает вопрос ее экстрадиции.
Сообщалось, что заочными приговорами Октябрьского районного суда Бишкека и Бишкекского городского суда в 2014 и в 2015 годах Жапарова была осуждена на 10 лет с конфискацией имущества по обвинению в соучастии в легализации преступных доходов, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями служащими коммерческих и иных организаций.
По данным правоохранительных органов, в 2007 году сын бывшего президента КР Максим Бакиев с помощью Райкуль Жапаровой совершил рейдерский захват ОАО «Инвестиционный банк «Иссык-Куль», и она была выбрана новым председателем правления финансовой организации.
Райкуль Жапарова является родной сестрой политика Садыра Жапарова, который сейчас отбывает срок в колонии. В 2018 году он был признан виновным в организации митинга в Караколе в 2013 году и захвате в заложники тогдашнего губернатора Эмильбека Каптагаева. Его приговорили к 11 с половиной годам заключения в колонии усиленного режима. В апреле 2019 года Верховный суд частично удовлетворил заявление адвоката Жапарова и сократил срок заключения на полтора года в связи с вступлением в силу новых кодексов.
Источник: Азаттык
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