Суд по незаконному освобождению Батукаева: Заседание перенесено из-за неявки адвоката Атамбаева

В производстве Первомайского районного суда города Бишкек находится уголовное дело, в котором обвиняются бывший президент КР Алмазбек Атамбаев, экс-заведующая отделом судебной реформы и законности аппарата президента Индира Джолдубаева, бывший руководитель Национального центра гематологии Абдухалим Раимжанов и экс-советник председателя Государственной службы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили в пресс-службе суда, в сегодняшнем судебном заседании судом допрошены свидетели М.Кайкиев, Г.Байборуев. После перешли к допросу свидетеля К.Калмуратова.

Ввиду наступления обеденного времени, судом объявлен перерыв до 14:00 часов. Однако в связи с неявкой адвокатов обвиняемого Атамбаева в указанное время, судебное разбирательство отложено на 28 мая 2020 года к 14:00 часам.

Напомним, что ранее парламентом КР была создана специальная комиссия по вопросу выдвижения обвинений против Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса экс-президента. По итогам комиссия пришла к выводу, что Атамбаев причастен к ряду фактов преступлений. В частности к коррупционным схемам при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при закупке угля для столичной ТЭЦ, незаконной трансформации и приобретению земельных участков в селах Кой-Таш и отмыванию денег.

Так, по факту освобождения А.Батукаева в заключении временной специальной комиссии указано, что по поручению Атамбаева было организовано незаконное освобождение последнего.

Следственной службой МВД КР осуществляется досудебное производство по уголовному делу, зарегистрированному по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.319 УК КР (коррупция).

Напомним, что 3 августа 2006 года приговором Аламудунского районного суда Чуйской области за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений Азиз Батукаев был осужден к лишению свободы на срок 16 лет 8 месяцев.

По данным следствия, А.Атамбаев, несмотря на то, что А.Батукаев является лидером организованной преступной группы, имеющим статус «вора в законе», т.е. лицом, представляющим повышенную общественную опасность для государства и общества, поручил председателю ГКНБ КР Ш.Атаханову (позже назначен вице-премьер министром), разработать план по его незаконному освобождению из мест лишения свободы под любым предлогом.

В целях исполнения преступного плана Ш.Атаханов предварительно организовал неформальные встречи с руководителями вышеуказанных государственных органов, где озвучил требования о том, что необходимо предпринять все необходимые меры по освобождению А.Батукаева из мест лишения свободы и для последующего его убытия за пределы КР под предлогом тяжелой болезни, и что все эти действия согласованы лично с А.Атамбаевым.

8 августа 2019 года правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он был водворен в СИЗО ГКНБ.

Источник: Кабар