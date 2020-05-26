Сестра Садыра Жапарова задержана в Польше

Сестра заключенного политика Садыра Жапарова, Райкуль Жапарова, объявленная в межгосударственный розыск, в том числе и по линии Интерпола, задержана в Польше.
Жапарова Райкуль Нуркожоевна заочными приговорами Октябрьского районного суда Бишкека и Бишкекского городского суда была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 30-183 ч.3 (соучастие в преступлении, в легализации (отмывание) преступных доходов), 166 ч.4 (мошенничество) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций) УК КР и была осуждена на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Она была объявлена в межгосударственный розыск, в том числе и по линии Интерпола. По сведениям Интерпола, Жапарова 22 мая задержана на территории Польши.
В настоящее время Генпрокуратура решает вопрос экстрадиции Жапаровой в Кыргызскую Республику.
Пресс-служба МВД
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