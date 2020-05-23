В Караколе за взятку в 150 тыс. сомов задержан прокурор

В Караколе задержали прокурора отдела Иссык-Кульской областной прокуратуры по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом АКИpress сообщили источники в силовых структурах.

По предварительным данным, работника надзорного органа задержали 22 мая с поличным при получении 150 тысяч сомов.

Источник: Элгезит