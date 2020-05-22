Задержаны 2 сотрудника ГКНБ по делу экс-главы Госагентства связи Н.Черногубовой, - Генпрокуратура

Два сотрудника ГКНБ и два сотрудника ГАС КР задержаны межведомственной следственной группой в составе Военной прокуратуры и ГКНБ по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в порядке статьи 98 УПК по делу экс-директора ГАС КР Натальи Черногубовой. Об этом Tazabek сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Наргиза Куватова.
По ее словам, по данному делу задержаны 5 человек: 2 - с ГАС КР, 2 - ГКНБ, 1 сотрудник АЛА ТВ.
Материалы дела 2 сотрудников ГКНБ направлены в Военную прокуратуру.
В связи с тем, что идут следственные мероприятия, фамилии этих лиц не озвучены.
Ранее сообщалось, что бывший директор Государственного агентства связи Наталья Черногубова была задержана 12 мая 2020 года межведомственной следственной группой в составе Военной прокуратуры и ГКНБ по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в порядке статьи 98 УПК. Еще 7 апреля 2020 года по факту «Коррупция» (статья 319) начато досудебное производство.
По данным Генпрокуратуры, в рамках проводимой работы АКС ГКНБ установлено, что руководство ГАС КР в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Государственного комитета технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Н.Черногубова водворена в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся следственные действия.
Источник: www.tazabek.kg
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