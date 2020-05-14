Задержана экс-глава Госагентства связи Наталья Черногубова

Бывший директор Государственного агентства связи Наталья Черногубова была задержана 12 мая 2020 года межведомственной следственной группой в составе Военной прокуратуры и ГКНБ по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в порядке статьи 98 УПК. Об этом Tazabek сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Наргиза Куватова.

Как она добавила, еще 7 апреля 2020 года по факту «Коррупция» (статья 319) начато досудебное производство.

По ее словам, в рамках проводимой работы АКС ГКНБ установлено, что руководство ГАС КР в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Государственного комитета технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства.

Наталья Черногубова водворена в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся следственные действия.

Источник: Элгезит