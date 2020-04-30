Глава МВД сообщил, когда уберут блокпосты в Бишкеке

О том, когда уберут блокпосты в Бишкеке, поинтересовался депутат Дастан Бекешев. Глава МВД ответил, что посты начнут убирать после полуночи, останутся только пешие и автопатрули.
"А что вы будете делать с электронными пропусками? Как 8 тысяч таксистов получат пропуска?" - уточнил Бекешев.
На этот вопрос ответил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев. По его словам, составлен соответствующий алгоритм действий. "На основе ранее выданных патентов выделим электронное разрешение на вид деятельности и передвижение", - сказал он.
На вопрос депутата, какой смысл в электронных пропусках, если не будет блокпостов, Орозалиев ответил, что "это делается ради того, чтобы отследить количество автомобилей".
"А как вы успеете? Премьер-министр сказал, что с завтрашнего дня начнут работать 120 тыс. человек", - уточнил Бекешев. Орозалиев ответил, что на одного человека уходит "буквально полминуты".
"Это неправильно. Выносите одно решение, а второе решение - нелогичное. Например, начнут работать нотариусы, а адвокаты почему не будут работать? СТО дали разрешение, а авторынок не будет работать", - возмутился Бекешев, обращаясь уже к премьер-министру.
"Адвокаты тоже будут работать. Понимаем, что будут сложности. Чтобы быстрее выдать пропуска, работаем уже два дня", - ответил Мухаммедкалый Абылгазиев.
На 30 апреля выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Итого - 746. Из больниц за весь период выписаны 462 человека. Умерли восемь человек.
В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе продлен режим чрезвычайного положения. В Бишкеке с 25 марта действует комендантский час. Правительство разработало план возобновления экономической деятельности.
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