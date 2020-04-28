Групповое изнасилование девушки в Караколе. В суде пояснили, почему подозреваемый оправдан

После снятия чрезвычайной ситуации дело пересмотрит областной суд

Рассмотрение дела в суде о групповом изнасиловании девушки в Караколе отложено из-за мер по недопущению распространения коронавируса в Кыргызстане. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Иссык-Кульского областного суда.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали заявление правозащитника Камиля Рузиева о том, что в Караколе суд оправдал молодого человека, которого обвиняли в похищении девушки и изнасиловании, хотя у следователя имелись доказательства его вины. Более того, по словам Рузиева, изнасилование было групповым, но следователь не обратил на это внимания и двоих мужчин даже не стали искать.

- Приговором Каракольского городского суда Иссык-Кульской области от 15 ноября 2019 года подсудимый М.Н. был оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2, п. 2 ч. 3 статьи 161 «Изнасилование» УК КР из-за отсутствия события преступления, - отметили в пресс-службе суда. - В настоящее время по апелляционной жалобе потерпевшей и апелляционному представлению государственного обвинителя дело находится в производстве Иссык-Кульского областного суда. В связи с введением чрезвычайной ситуации на территории Иссык-Кульской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в стране рассмотрение дела отложено.

Источник: vesti.kg