На Иссык-Куле девушка забеременела после группового изнасилования. Суд не наказал никого

В Караколе суд оправдал молодого человека, которого обвиняли в похищении девушки и изнасиловании, хотя у следователя имелись доказательства его вины. Об этом Vesti.kg рассказал правозащитник Камиль Рузиев.

- Эта история началась в 2008 году, когда трое парней похитили 18-летнюю девушку у здания медучилища в Караколе, вывезли ее в парк и втроем изнасиловали, - пояснил он. - На тот момент пострадавшая проживала с родственниками, а ее мама работала в Турции. Когда мать узнала о случившемся, она вернулась в Кыргызстан. Позже стало известно, что после изнасилования девушка забеременела, но так как ей делали операцию на глаза и рожать несколько лет ей было категорически противопоказано, пришлось прервать беременность.

По словам Рузиева, следователь, которая вела дело изначально, не приняла во внимание, что изнасилование было групповым. По делу проходил только один 19-летний парень, а остальных даже не стали искать. Как и не расследовали похищение.

- У следователя были результаты экспертизы, подтверждающие факт изнасилования, но это никак на дело не повлияло, - посетовал он. - А потом, когда семья парня узнала, что заведено уголовное дело, он снова украл девушку и принуждал ее вступить в брак. Притом пострадавшая не была с ним знакома и не поддерживала никаких отношений. Они из разных сел. Мать забрала девушку из их семьи и не позволила им заключить брак. Стоит отметить, что семья подозреваемого ведет себя очень агрессивно: его мать на очных ставках кидалась на родительницу девушки и угрожала им.

Правозащитник добавил, что это дело вела следователь Мээрим Жаманакова, а в суде его рассматривал судья Улан Суранчиев.

- Сейчас дело передано в областной суд, но родные девушки уже не верят в то, что насильника накажут, - сказал он. - Сейчас девушка находится в России у своего брата, куда ее отправила мать, чтобы та была в безопасности. Сейчас правозащитники пытаются добиться возбуждения дел по фактам похищения, группового изнасилования и принуждения к вступлению в брак. Но пока результатов нет. А пострадавшая была вынуждена бежать из страны. Ее мать обивает пороги в надежде добиться справедливости, пока подозреваемый спокойно живет дома. Тем временем следователь и прокурор, которые вели это дело, получили повышение.

Источник: vesti.kg